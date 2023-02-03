Пентагон заявил об отправке на Украину Hawk и HIMARS

США включили в новый пакет помощи Украине РСЗО HIMARS и ЗРК Hawk

США намерены направить на Украину два ЗРК Hawk, боеприпасы для HIMARS и Javelin, артиллерийские и минометные снаряды. Они войдут в очередной пакет помощи Киеву, который обойдется американскому министерству обороны в общей сложности в 2,175 миллиарда долларов. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова передает Reuters.

Райдер отметил, что пакет состоит из двух частей: 425 миллионов долларов будут выделены из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.

Киев получит системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, обычные ракеты и ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также планируется направить на Украину запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Кроме этого, в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.

В Кремле уже прокомментировали решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву. 2 февраля президент России Владимир Путин высказался о поставках западных танков Украине.

