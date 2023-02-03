Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 3 февраля 2023Бывший СССР

Пентагон заявил об отправке на Украину Hawk и HIMARS

США включили в новый пакет помощи Украине РСЗО HIMARS и ЗРК Hawk

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

США намерены направить на Украину два ЗРК Hawk, боеприпасы для HIMARS и Javelin, артиллерийские и минометные снаряды. Они войдут в очередной пакет помощи Киеву, который обойдется американскому министерству обороны в общей сложности в 2,175 миллиарда долларов. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова передает Reuters.

Райдер отметил, что пакет состоит из двух частей: 425 миллионов долларов будут выделены из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.

Киев получит системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, обычные ракеты и ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также планируется направить на Украину запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Кроме этого, в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.

В Кремле уже прокомментировали решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву. 2 февраля президент России Владимир Путин высказался о поставках западных танков Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву
Байден согласился оставить китайский аэростат
Пентагон заявил об отправке на Украину Hawk и HIMARS
Суд продлил арест журналистке Баязитовой
Стали известны правила написания русских матерных слов
Байден проигнорировал вопросы про китайский разведывательный шар
Захарова ответила на слова Борреля о готовности ЕС к переговорам
В Крыму оценили защищенность полуострова от западного оружия
Эксперт по этикету подсказала способ прилично съесть бургер
Федор Емельяненко оказался тяжелее соперника перед прощальным боем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.