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21:35, 3 февраля 2023Россия

В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву

Песков напомнил про заявление Путина в Волгограде после сообщений о передаче GLSDB Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву в рамках очередного пакета военной помощи. Позицию Москвы он обозначил агентству РИА Новости.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — заявил он.

2 февраля Путин высказался о поставках западных танков Украине. «Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — подчеркнул глава государства. Позднее Песков пояснил, что в ответ на западные поставки Россия полнее задействует весь свой потенциал.

3 февраля стало известно, что США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут дальнобойные снаряды GLSDB, высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение.

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Марина Совина
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