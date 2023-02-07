Петербургского школьника увезли в реанимацию после потери сознания в туалете ТРК

В Петербурге найденного без сознания в туалете ТРК школьника увезли в реанимацию

В Санкт-Петербурге школьник потерял сознание в туалете торгово-развлекательного комплекса (ТРК) и попал в реанимацию с отравлением. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подростка нашли без сознания в туалете ТРК «Заневский Каскад». Согласно предварительным данным, 15-летний школьник мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мальчика увезли в детскую городскую клиническую больницу №5, сейчас он находится в реанимации. Состояние школьника медики оценивают как тяжелое, детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что другого петербургского школьника привезли в больницу с отравлением наркотиками. Девятикласснику стало плохо в автобусе, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.