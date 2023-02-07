Врач раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы

Трихолог Сьюзи Хаммонд: нерегулярное мытье волос вызывает неприятный запах от головы

Трихолог клиники Philip Kingsley Clinic, расположенной в Лондоне, Сьюзи Хаммонд раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Врач рассказала, что данному явлению может способствовать нерегулярное мытье волос. «Это неправда, когда люди говорят, что слишком частое мытье волос высушивает их», — заявила Хаммонд.

По словам эксперта, пыль и грязь соединяются с липидами на коже головы, образуя влажную среду для размножения дрожжей. Они, в свою очередь, вызывают перхоть. Кроме того, кожное сало, вырабатываемое сальными железами, скапливается на коже головы и способствует возникновению неприятного запаха.

В связи с этим собеседница издания посоветовала мыть волосы ежедневно или через день. При этом Хаммонд обратила внимание читателей на то, что во время процедуры необходимо аккуратно массировать голову и не совершать резких движений. Кроме того, доктор порекомендовала на постоянной основе использовать кондиционер.

«Держите в душе расческу с широкими зубьями. Расчесывайте ею волосы после нанесения кондиционера, чтобы аккуратно распутать колтуны и равномерно распределить средство по всей длине прядей. Затем смойте его, и работа сделана», — заключила доктор.

В августе 2022 года косметолог-эстетист Динара Махтумкулиева назвала россиянам способы борьбы с неприятным запахом от кожи головы и волос. Так, чтобы избавиться от упомянутой проблемы, врач рекомендовала регулярно мыть голову шампунем с качественным составом и ополаскивать ее водой с эфирными маслами.