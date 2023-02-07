На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией

Офис генпрокурора Украины обвинил генерала милиции в отставке в сотрудничестве с Россией

На Украине генерал-майора милиции в отставке заочно обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в заявлении офиса генпрокурора страны, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что обвиняемый также был избран депутатом подконтрольного Киеву Херсонского областного совета от партии «Блок Владимира Сальдо», ныне запрещенной на Украине.