Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 7 февраля 2023Бывший СССР

На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией

Офис генпрокурора Украины обвинил генерала милиции в отставке в сотрудничестве с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине генерал-майора милиции в отставке заочно обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в заявлении офиса генпрокурора страны, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что обвиняемый также был избран депутатом подконтрольного Киеву Херсонского областного совета от партии «Блок Владимира Сальдо», ныне запрещенной на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Раскрыта малоизвестная опасность похудения по методу Маска и Кардашьян
Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой
Иран открыл первую в стране подземную базу ВВС
В российском городе башенный кран врезался в дом
Россиянин ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку
Парикмахер раскрыла способ выглядеть визуально моложе с помощью прически
В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину
Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице
На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.