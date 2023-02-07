СБУ вызвала на допрос жену Медведчука

СБУ вызвала на допрос жену украинского политика Медведчука Оксану Марченко

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос в качестве подозреваемой жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко. Повестка была опубликована на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Ранее стало известно, что СБУ выдвинула Марченко обвинения по делу о финансировании российских организаций. По версии ведомства, супруга Медведчука была причастна к схеме, в результате которой «миллионные суммы» поступали на счета Росгвардии и МВД в Крыму.

В тексте повестки отмечается, что Марченко вызывается управление СБУ в Ивано-Франковской области. Допрос запланирован на 14 февраля.

Виктор Медведчук, арестованный Киевом по обвинению государственной измене, был передан России в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. По данным издания «РБК-Украина», Марченко также находится в России — в ноябре 2022 года их с мужем видели в Ялте.