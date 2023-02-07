СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука Оксане Марченко

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение супруге украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что СБУ раскрыла масштабную схему финансирования российских организаций гражданами Украины. Следствие считает, что к ней причастно Марченко. По данным следствия, она является конечным бенефициаром киевских компаний в Ялте, которые переводили «миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД в Крыму.

Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в связанных с Марченко компаниях, а также в домах совладельцев и директоров этих предприятий в Киеве.