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13:32, 7 февраля 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука

СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука Оксане Марченко
Оксана Марченко

Оксана Марченко. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение супруге украинского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что СБУ раскрыла масштабную схему финансирования российских организаций гражданами Украины. Следствие считает, что к ней причастно Марченко. По данным следствия, она является конечным бенефициаром киевских компаний в Ялте, которые переводили «миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД в Крыму.

Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в связанных с Марченко компаниях, а также в домах совладельцев и директоров этих предприятий в Киеве.

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Варвара Кошечкина
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