Российские зоологи научились считать белых медведей по снимкам из космоса

Академик РАН Рожнов сообщил, что зоологи научились распознавать белых медведей со спутника

Российские зоологи научились распознавать белых медведей и других животных Арктики на снимках с космических спутников. Об этом сообщил заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук (РАН) имени Северцова Вячеслав Рожнов, пишет ТАСС.

По словам академика, ученые активно используют спутниковые технологии, в том числе метят белых медведей передатчиками, чтобы отследить пути их перемещения. «Мы научились (…) видеть белых медведей в Арктике, на белых снегах, на льду. И, более того, у нас была опубликована первая такая работа, а за нами вслед пошли наши канадские и американские коллеги», — рассказал Рожнов.

Академик подчеркнул важность космической съемки для учета не только белых медведей, но и других животных. Он рассказал, что аналогичным образом зоологи отслеживают степных сайгаков, которых теперь можно отличить от овец на снимках со спутников.

Кроме того, Рожнов сообщил, что в результате последних исследований ученые обнаружили у белых медведей новые заболевания, которые ранее для них не были характерны.

В сентябре 2022 года в Минприроды России рассказали, что посчитали с помощью беспилотников белых медведей на острове Врангеля. Летательные аппараты преодолели 8317 километров и сделали около 23 тысяч снимков, потратив на это больше 103 часов. В результате на острове насчитали 358 арктических хищников.

