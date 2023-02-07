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13:17, 7 февраля 2023Мир

Мать с младенцем спустя сутки вытащили живыми из-под завалов в Турции

TRT: мать с 6-месячным ребенком спасли из-под завалов в Турции спустя 29 часов

Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула / ТАСС

В турецком регионе Хатай, который пострадал от мощного землетрясения 6 февраля, спасателям удалось вытащить мать с младенцем из-под завалов живыми спустя более суток. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный канал TRT.

Как уточняется, 30-летняя женщина вместе с 6-месячной дочерью оказалась под завалами после обрушения здания в районе Одабаши в Хатае. В общей сложности они провели там около 29 часов.

В итоге спасателям удалось извлечь пострадавших из-под обломков. Женщина с ребенком были госпитализированы в местную больницу. Подробностей об их состоянии не приводится.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах спасли более восьми тысяч человек.

Утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.

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Варвара Кошечкина
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