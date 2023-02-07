В России резко вырос спрос на учителей

Количество вакансий для специалистов в сфере образования в России выросло на 20 процентов

В 2022 году спрос на специалистов сферы образования в России вырос на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что наиболее востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30 процентов всех предложений. Согласно данным аналитиков, в прошлом году году на портале было опубликовано более 38 тысяч объявлений о поиске сотрудников в сфере образования. Учителям предлагали зарплаты в диапазоне от 25 до 150 тысяч рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы.

Специалисты «Авито Работа» связывают рост числа вакансий с развитием новых подходов к обучению. По их мнению, образовательные программы в стране постоянно меняются, учебные заведения быстро модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов.

На втором месте по популярности вакансии для воспитателей — их доля среди общего количества предложений составляет 23 процента, что на 15 процентов больше, чем в 2021 году. Воспитателям работодатели готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц. Рост спроса на них эксперты связывают с открытием детских садов, а также с расширением числа групп разной направленности.

Ранее сообщалось, что владение английским языком на разговорном или свободном уровне может увеличить средний заработок разных специалистов в Москве на 5-30 процентов.