Бывший глава армии НАТО счел препятствием сроки поставок оружия Киеву

Экс-главком НАТО Бридлав: Киев не успеет получить технику в случае российского наступления

Киев не успеет получить тяжелые вооружения от Запада в случае возможного наступления российских сил. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в эфире телеканала CNN.

Так он ответил на вопрос о том, беспокоит ли его тот факт, что доставка обещанной Украине техники может занять несколько месяцев. Бридлав счел, что в данном случае время не на стороне Киева. По словам экс-главы армии НАТО, сроки поставок не будут соответствовать времени потенциального наступления.

Ранее бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс заявил, что практически все вооружение, обещанное Западом Украине, требует многомесячной серьезной подготовки украинских военнослужащих. Исходя из этого он назвал происходящее «гонкой со временем».