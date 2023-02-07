В лапах мышей обнаружены сверхбыстрые мышцы

Science Advances: в лапах мышей обнаружен новый тип сверхбыстрых миофибрилл

Ученые Института зоологии и Пекинского института стволовых клеток и регенеративной медицины Академии наук Китая идентифицировали сверхбыстрые мышцы, которые находятся в лапах мышей. Об этом сообщается в статье, опубликованной Science Advances.

Традиционно сверхбыстрые мышцы были обнаружены только в некоторых органах животных, включая крылья колибри, хвосты гремучих змей и гортани летучих мышей. У млекопитающих, включая человека, этот тип мышц представлен экстраокулярными мышцами, которые контролируют быстрое движение глаз.

Новый подтип сверхбыстрых миофибрилл типа 2B, которые характеризуются окислительным метаболизмом жирных кислот, был выявлен с помощью технологии метаболомной визуализации отдельных клеток, находящихся в замороженных срезах мышц ног мыши. Исследователи выяснили, что некоторые из изученных клеток содержат метаболические сигнатуры, то есть группы биохимических веществ, вырабатываемых в ходе клеточного метаболизма, которые обычно обнаруживаются только в сверхбыстрых мышцах.

Ученые полагают, что результаты исследования помогут разработать широкий спектр терапевтических вмешательств, расширяющихся пределы физических способностей человека.