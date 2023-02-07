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08:25, 7 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин до смерти забил деревянным табуретом друга жены из-за ревности

В ЯНАО мужчина забил табуретом до смерти друга жены, увидев его в компании супруги

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 38-летнего местного жителя об убийстве 41-летнего мужчины. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 октября 2022 года в поселке Ханымей Пуровского района пьяный фигурант пришел к соседям и увидел там свою супругу в компании мужчин. Из-за чувства ревности он схватил табурет и стал бить им одного из друзей жены, нанося смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленобласти ранее судимый россиянин из ревности зарезал 19-летнего студента.

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Екатерина Власова
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