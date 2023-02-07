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12:25, 7 февраля 2023Мир

Красный Крест призвал Запад снять санкции с Сирии из-за землетрясения

Красный Крест призвал Запад снять санкции с Сирии в рамках помощи после землетрясения

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Сирийский Красный Крест призвал страны Запада снять односторонние санкции с Дамаска в рамках помощи после мощного землетрясения. Об этом заявил глава организации Халед Хбубати, передает РИА Новости.

«Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — высказался Хбубати. Он подчеркнул, что сирийская сторона на данный момент нуждается в тяжелом оборудовании, машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения спасательных операций.

Ранее в Министерстве здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) заявили о 812 погибших в результате землетрясения в Сирии. В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки 1449 человек получили ранения. Землетрясение затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус.

Западные страны ввели санкции в отношении Дамаска в 2011 году в связи с началом гражданской войны в Сирии. С тех пор их ежегодно продлевают. Рестрикции против Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции и заморозку активов ЦБ Сирии в Евросоюзе.

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Виктория Кондратьева
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