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10:52, 7 февраля 2023Мир

В Сирии заявили о 812 погибших в результате землетрясения

SANA: минздрав САР заявил о 812 погибших в результате землетрясения в Сирии
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

В министерстве здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) заявили о 812 погибших в результате землетрясения в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки 1449 человек получили ранения. Землетрясение затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус.

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6 февраля 2023

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. К работам привлечены более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

До этого президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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Глеб Бажуткин
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