Россиянин ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку

Житель Калуги ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку

В Калуге 31-летний мужчина ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По версии сотрудников полиции, ранее судимый местный житель сел в такси вместе с другими пассажирами. После завершения поездки россиянин вышел из автомобиля и заявил, что для оплаты ему надо взять деньги из дома. Водитель вышел из машины вслед за ним и попросил расплатиться.

«На фоне этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес один удар кулаком с зажатым в нем металлическим предметом оппоненту в область глаза», — рассказали в пресс-службе. После этого обидчик скрылся вместе с остальными присутствующими, а таксист вызвал скорую помощь.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК России.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 25-летний пассажир напал на 33-летнего таксиста во время поездки и ударил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу, у него диагностировали проникающее ранение живота.