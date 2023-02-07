Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах

Таможня Таиланда не будет проводить навязчивый досмотр владельцев дорогих сумок и часов

Таможня Таиланда решила отказаться от тщательного личного досмотра пассажиров в аэропортах, владеющих дорогостоящими аксессуарами и другими предметами роскоши, посчитав процедуру «унизительной и навязчивой» для туристов. Об этом пишет Bangkok Post.

Заместитель генерального директора Таможенного департамента Пхантонга Лойкулнанта считает, что подобные процедуры вызывают дискомфорт у туристов и идут в разрез с политикой открытия королевства.

«Мы больше не будем проводить унизительные, навязчивые личные досмотры гостей, даже если они носят дизайнерские сумки стоимостью в сотни тысяч бат или роскошные часы за несколько миллионов бат. Новая политика применяется в отношении личных вещей, а не предметов, ввозимых для торговли», — пообещал представитель власти.

При этом уточнялось, что политика применяется лишь в случаях, когда такие предметы являются личными вещами, а не предметами, ввозимыми для торговли, имеющие подозрения на контрабанду или чья настоящая принадлежность вызывает подозрения. Например, если турист носит на запястье несколько часов.

Въезжающие в Таиланд туристы могут пройти по «зеленому» коридору, если у них нет предметов, подлежащих декларированию. К ним относят личные вещи «в разумном количестве» на общую сумму не более 20 тысяч бат (42 тысячи рублей), не являющиеся запрещенными, а также максимум 200 сигарет или 250 грамм табака и не более одного литра алкогольных напитков.

Ранее в январе российские туроператоры посоветовали путешественникам поторопиться с покупкой туров в Таиланд из-за тенденции к резкому подорожанию путевок, которое связали с наплывом в королевство китайских туристов.