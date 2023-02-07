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10:54, 7 февраля 2023Экономика

Toyota высказалась о поставках деталей в Россию

ТАСС: Toyota не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Toyota Motor не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию, сказал ТАСС представитель пресс-службы концерна.

В компании добавили, что не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться дилерами в Россию и использоваться для обслуживания автомобилей. 20 января сообщалось, что концерн в конце 2022 года возобновил поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября 2022 года. Автопроизводитель заявлял, что уволит всех сотрудников российского предприятия. На заводе выпускались модели Camry и RAV4. Ежегодно на предприятии производилось 100 тысяч автомобилей.

В настоящее время Минпромторг прорабатывает с петербургскими властями возможные варианты развития и использования завода.

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Платон Щукин
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