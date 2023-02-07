Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 7 февраля 2023Россия

Вирусолог предрек появление в России тропических болезней

Вирусолог Чепурнов допустил появление в России тропических болезней

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Учитывая серьезные климатические изменения, тропические заболевания могут придвинуться поближе к России, а некоторые даже поселиться у нас, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В частности это могут быть заболевания, передающиеся насекомыми, рассказал вирусолог. С его слов, они приобрели свойства достаточно интенсивно переселяться с учетом крупного объема перевозок по морям. Так, насекомые, в первую очередь комары, могут жить в остаточной воде, которая находится в контейнерах.

«Раньше из-за длительности пути и из-за того, что серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю, и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт», — высказался Чепурнов.

Ранее главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев предупредил о том, что в регионе выявлено два случая лихорадки Денге. Обе заболевшие местные жительницы недавно вернулись из Таиланда.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность вспышки на фоне выявления заболевания в российском регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
Мучившая телеведущую изжога оказалась симптомом смертельной болезни
Главу предприятия «Ростеха» задержали после получения взятки
Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине
Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах
Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве
Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане
Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.