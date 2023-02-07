Вирусолог предрек появление в России тропических болезней

Вирусолог Чепурнов допустил появление в России тропических болезней

Учитывая серьезные климатические изменения, тропические заболевания могут придвинуться поближе к России, а некоторые даже поселиться у нас, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В частности это могут быть заболевания, передающиеся насекомыми, рассказал вирусолог. С его слов, они приобрели свойства достаточно интенсивно переселяться с учетом крупного объема перевозок по морям. Так, насекомые, в первую очередь комары, могут жить в остаточной воде, которая находится в контейнерах.

«Раньше из-за длительности пути и из-за того, что серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю, и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт», — высказался Чепурнов.

Ранее главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев предупредил о том, что в регионе выявлено два случая лихорадки Денге. Обе заболевшие местные жительницы недавно вернулись из Таиланда.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность вспышки на фоне выявления заболевания в российском регионе.

