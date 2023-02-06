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14:14, 6 февраля 2023Россия

Вирусолог оценил вероятность вспышки привезенной в Россию лихорадки Денге

Вирусолог Чепурнов усомнился в вероятности вспышки привезенной в Россию лихорадки Денге

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При непосредственном контакте лихорадка Денге, обнаруженная у двух жительниц Красноярского края, не заразна, отметил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность вспышки в российской регионе.

Данное заболевание широко распространено в Центральной и Южной Америке и в целом на американском континенте, а также на Филиппинах и в Таиланде, поделился врач.

Опасности передачи я не вижу, потому что Денге распространяется все-таки посредством переноса с насекомыми, напрямую не заразна. Я думаю, что все закончится благополучно

Александр Чепурноввирусолог

Подобные завозы заболеваний наиболее опасны в летнее время, обратил внимание профессор. Он отметил, что комары могут жить в многоквартирных домах и зимой, особенно при условии сырости в подвалах, но переносят лихорадку Денге далеко не все виды комаров.

Лихорадка Денге — это классическая геморрагическая лихорадка, рассказал Чепурнов, для которой характерно достаточно тяжелое течение. Заболевание сопровождается лихорадочным состоянием, то есть высокой температурой, ломотой в теле, связанной с интоксикацией, сильным воспалительным процессом. Летальность лихорадки Денге, по словам врача, выше, чем у гриппа или коронавируса. В зависимости от типа заболевания она может составлять 20-30 процентов.

Ранее главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев предупредил о том, что в регионе выявлено два случая лихорадки Денге. Обе заболевшие местные жительницы недавно вернулись из Таиланда.

Также сообщалось, что россияне массово заболели гепатитом после обеда в двух кафе в праздники.

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Екатерина Смирная
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