Украинский военный психолог рассказал о проблемах бойцов на фронте

Украинский военный психолог Белявский: бойцы ВСУ не понимают, как справляться со стрессом

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый день испытывают сильный стресс и не понимают, как с ним можно справиться. Об этом украинский военный психолог Влад Белявский заявил в интервью британскому изданию iNews.

По его словам, солдаты ежедневно испытывают стресс из-за опасных для жизни боев и лишения сна. «Если вы не справитесь с этим, это неизбежно отразится на вашей психической деятельности и вы будете гораздо хуже выполнять свои обязанности. Вы будете страдать физически и эмоционально», — пояснил он.

При этом специалист отметил, что наиболее травмирующими для психики бойцов оказываются артиллерийские и авиаудары, поскольку их «невозможно контролировать». «Если вы сталкиваетесь с солдатами противника, то, по крайней мере, вы можете отстреливаться и у вас есть шанс выжить. Когда происходит взрыв, вы просто надеетесь, что умрете быстро», — сказал он.

Белявский также рассказал, что запускает бесплатное приложение, которое позволит людям вести ежедневный дневник для переработки своих мыслей и снятия стресса. По его мнению, такой подход будет идеален и для солдат на передовой.

В декабре 2022 года сообщалось, что Украина запускает программу психологической поддержки бойцов ВСУ. Предполагается, что она сможет помогать им и в долгосрочной перспективе, обеспечивая профилактику развития у вернувшихся домой солдат посттравматического стрессового расстройства.