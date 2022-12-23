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17:38, 23 декабря 2022Мир

Украина запустила программу психологической поддержки солдат ВСУ

Daily Beast: Украина запустила программу психологической поддержки солдат ВСУ

Фото: President Of Ukraine

Украина запускает программу психологической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по борьбе со страхом, волнением и нервными срывами на фронте. Об этом пишет Daily Beast.

«Многие люди, не имевшие военного опыта, пошли в армию. У них нет ни военной, ни психологической подготовки, и поэтому у них очень низкая стрессоустойчивость», — заявил в интервью американскому изданию украинский военный психолог Родион Григорян, ответственный за эту программу.

По словам Григоряна, ему на фронте лично приходилось сталкиваться с проблемой низкой стрессоустойчивости солдат ВСУ. Сам психолог еще в феврале пошел воевать добровольцем в качестве бойца территориальной обороны Украины, отмечает автор материала.

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Григорян подчеркивает, что с хроническим страхом и паникой сталкиваются даже опытные ветераны, имеющие реальный боевой опыт и ныне служащие в ВСУ на передовой.

Daily Beast указывает, что подобная программа может и в долгосрочной перспективе помочь Украине. Психологическая поддержка солдат, которые после завершения боевых действий вернутся домой, может стать профилактикой развития у них посттравматического синдрома (ПТСР).

«Если вы не собираетесь решать психологические проблемы солдат, то вы получите людей с депрессией и ПТСР, людей, злоупотребляющих психоактивными веществами», — сказал Daily Beast профессор Королевского колледжа Лондона Нил Гринберг.

Ранее британская газета Daily Star сообщила, что украинки ежедневно загружают до сотни эротических фотографий и видео в Telegram, чтобы «поднять боевой дух» бойцов ВСУ.

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Глеб Бажуткин
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