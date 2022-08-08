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Украинка создала Telegram-канал для отправки эротических фото солдатам ВСУ

Daily Star: украинки создали Telegram-канал для поднятия духа военных ВСУ обнаженными фото

Фото: Unsplash.com

Украинки ежедневно загружают до сотни эротический фотографий и видео в Telegram, чтобы «поднять боевой дух» боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, канал создала 39-летняя психолог Анна Рыманенко из Киева. «Мой друг-солдат пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», — поделилась она историей создания чата.

Украинских солдат девушки называют «котятами». Уточняется, что на канале приветствуются любые фотографии, однако порнографические снимки запрещены. Как считает Рымаренко, это возвращает «сексуальность и любовь» украинской нации.

Ранее жительницы Украины нашли способ собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через социальные сети. Модели Настасья Насько и Анастасия Кучменко запустили проект TerOnlyFans, участники которого зарабатывают средства для ВСУ, продавая всем желающим фото в откровенном виде.

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Марина Совина
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