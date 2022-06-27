Украинки собрали миллионы рублей для ВСУ на продаже откровенных фото

Украинки Насько и Кучменко начали продавать откровенные фото ради сбора денег для ВСУ

Жительницы Украины нашли способ собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через социальные сети. Об этом сообщает портал LadBible.

Модели Настасья Насько и Анастасия Кучменко запустили проект TerOnlyFans, участники которого зарабатывают средства для ВСУ, продавая фото в откровенном виде всем желающим. Отмечается, что всего в нем участвуют 38 добровольцев — 35 женщин и трое мужчин, из которых только у 10 манекенщиц уже есть опыт подобной деятельности на платформе OnlyFans.

Известно, что все вырученные деньги сразу направляются ВСУ. Всего украинкам удалось собрать 700 тысяч долларов (43,1 миллиона рублей). «Наша цель — помочь военным, а не заработать самим», — уточнили создательницы сбора и добавили, что некоторые суммы также получают организации, которые помогают беженцам или ищут дом потерянным животным.

По словам Насько, сначала она в шутку попросила подписчиков отправить ей деньги, чтобы она могла помочь своей знакомой выехать из Харькова. Украинка заявила, что за пять минут получила как минимум 10 запросов на откровенный контент от пользователей сети, после чего у нее возникла идея создать TerOnlyFans.

«Мы не секс-работники, а просто хотим всеми силами помочь стране. Я чувствую себя счастливой, потому что могу таким образом поддержать людей в Украине. Мы получаем деньги со всего мира, особенно часто нам помогают жители Великобритании, Франции и Нидерландов», — высказалась в заключение Насько, которая на данный момент уехала в Польшу.

В мае министр обороны Литвы решил собрать деньги на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ через соцсети. «За один день собрали один миллион евро (нужно пять миллионов евро)», — написал глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас, указав в посте реквизиты для перевода денег.

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