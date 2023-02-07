Отец-одиночка сиамских близнецов рассказал о воспитании необычных детей

Отец отказался разделить сиамских близнецов и теперь воспитывает их в одиночку

Бывший сенегальский предприниматель Ибрагима Ндиайе стал отцом в 2016 году — у него родились сиамские близнецы, которых он воспитывает в одиночку. О воспитании необычных детей отец-одиночка рассказал в беседе с People.

Когда родились его теперь уже шестилетние дочери Мерьем и Ндейе, выяснилось, что у девочек разные сердца и легкие, однако одни на двоих желудок, печень, мочевой пузырь и в целом пищеварительная система. В Сенегале сделать операцию по разделению девочек было невозможно, и в феврале 2017 года первая леди Сенегала Мерьем Файе Салл помогла семье отправиться в Великобританию — им пообещали помочь в госпитале Грэйт Ормонд стрит в Лондоне.

Прибыв в Лондон вместе с дочками и женой, Ибрагима понял, что операции не будет. Сердце Мерьем оказалось слишком слабым, и ему посоветовали разделить девочек ценой ее жизни. «Пожертвовать одной ради другой я не мог из соображений морали, духа, родительства. Я отказался», — вспоминает мужчина.

От потерявшего работу Ибрагимы ушла жена: она уехала назад в Сенегал и теперь только иногда общается с дочерьми по телефону. Мужчина решил не возвращаться, чтобы девочки получали необходимую им медицинскую поддержку. Семья получила социальное жилье в столице Уэльса Кардиффе, сейчас Мерьем и Ндейе ходят в государственную школу, дружат с другими детьми и учатся по разным программам — Мерьем слегка отстает.

Ходить самостоятельно девочки пока не могут и пользуются специальными ходунками. «Верхняя часть тяжелая, ноги слабые, мы не знаем, как ходьба повлияет на сердце Мерьем», — рассказывает Ибрагима, который сам ухаживает за детьми. Помощь детям нужна и ночью: их каждый час переворачивают на другой бок ночные нянечки, чтобы Ндейе случайно не задавила более слабую Мерьем в сне.

Из-за постоянной необходимости поднимать весящих 35 килограммов девочек Ибрагима страдает от постоянных болей в спине, пошатнулось и его ментальное здоровье, однако он не унывает. «Люди видят меня человеком в трудной ситуации. Я вижу себя счастливым родителем. Это благословение — сопровождать их на жизненном пути», — заключил он.

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