Повар с редким заболеванием продолжил карьеру вопреки прогнозам врачей

CBC: повар заболел и продолжил карьеру вопреки прогнозам врачей

Шеф-повар из Оттавы, Канада, столкнулся с редкой болезнью и сумел продолжить карьеру вопреки прогнозам врачей. Об этом сообщает CBC.

Ричард Трой Стюарт прошел всю поварскую карьеру, начиная с посудомойщика в ресторане и заканчивая приготовлением пищи для высококлассных клиентов по всей стране. Он гордится тем, что заработал прозвище «Повар Трой». Но все изменилось в 2017 году. У Стюарта начались припадки, и его речь стала нечленораздельной. Вскоре у мужчины отказали ноги. «Я начал терять сознание на работе... Они никак не могли понять, почему. После очередного раза я очнулся в больнице с фиксатором для шеи», — рассказал мужчина.

Стюарт провел пять месяцев на больничной койке, и врачи поставили ему диагноз, который изменил его жизнь навсегда. У мужчины диагностировали глютеновую атаксию — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма начинает атаковать нервную систему. «Они сказали, что я больше никогда не смогу работать. Я никогда не смогу жить самостоятельно и ходить», — сказал он.

Стюарт подчеркнул, что заболевание отняло смысл всей его жизни: врачи заявили, что он никогда не сможет готовить самостоятельно или готовить для кого-либо. Ему пришлось переехать в дом престарелых, где специалисты обеспечивали ему необходимый уход. Спустя два года, которые мужчина назвал адом, он принял решение доказать врачам, что они были не правы. Стюарт нашел способ жить самостоятельно вместе со своей небольшой собакой породы шнауцер по кличке Бо. Социальные работники несколько раз в день заезжают к нему, чтобы помочь сделать домашние дела.

«Первое, что я приготовил для себя — рулеты с салатом. Я сфотографировался с ними, и выглядел очень счастливым», — рассказал мужчина. Затем началась пандемия COVID-19. Стюарт решил помогать другим людям с ограниченными возможностями получать новые навыки и обретать уверенность, находясь в изоляции. Друг предложил ему вести онлайн-уроки.

Шеф-повар Анна Марч узнала об инициативе Стюарта и наняла его для совместного преподавания в рамках благотворительного продовольственного фонда. Они начали упаковывать бесплатные наборы ингредиентов на неделю, которые доставлялись студентам. Студенты учились готовить из этих ингредиентов еду на занятиях в Zoom. С тех пор на его курсы записались более 150 студентов, и их становится все больше.

Стюарт заявил, что его класс открыт для всех желающих, даже если они не являются клиентами продовольственного фонда.

Он планирует начать преподавать вживую. Мужчина рассказал, что отзывы студентов трогают его до глубины души. «Однажды мне пришлось выключить камеру, потому что я заплакал. Кто-то сказал, что я вдохновляю его... Это был лучший комплимент, который можно получить в жизни», — признался он.

Ранее сообщалось, что парализованный онкобольной из английской деревни Бакленд Брюэр начал ходить вопреки прогнозам врачей. Пациенту и его жене Аните помогают сотрудники местного хосписа.