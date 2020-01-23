Парализованный онкобольной начал ходить вопреки прогнозам врачей

Парализованный онкобольной из английской деревни Бакленд Брюэр, графство Девон, начал ходить вопреки прогнозам врачей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Около четырех лет назад 58-летнего бывшего регбиста Найджела Рейера (Nigel Rayer) внезапно полностью парализовало, когда он собирался выйти из дома. Его госпитализировали и обнаружили опухоль размером с кулак, которая сдвинула его позвонок, что привело к повреждению спинного мозга. Опухоль оказалась неизлечимым онкозаболеванием — множественной миеломой.

Врачи говорили, что онкобольной никогда больше не будет ходить, но, вопреки их прогнозам, двигательные способности Рейера частично восстановились. Позвоночник пациента скрепили титановыми винтами.

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Теперь Рейер снова может ходить, хотя начинает испытывать боль уже после того, как сделает 20 шагов.

Пациенту и его жене Аните помогают сотрудники местного хосписа. В благодарность Рейер решил участвовать в Мужской благотворительной регби-прогулке 23 февраля. Участники мероприятия пройдут восемь километров и дважды остановятся, чтобы выпить пива, поедят карри и отправятся на матч по регби. Пациент понимает, что ему будет непросто преодолеть маршрут, но намерен все равно сделать это.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании остался инвалидом после того, как захотел достать пиццу из холодильника в супермаркете и оказался придавлен упавшей на него стеклянной дверью. После инцидента он почти потерял возможность поворачивать шею и постоянно страдает от сильных болей.

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