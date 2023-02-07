Количество нелегально пробирающихся в США россиян выросло в 11 раз

The WSJ: в 2022 году 4,7 тысячи россиян пытались нелегально въехать в США через Мексику

В 2022 году количество россиян, нелегально въехавших в США через Мексику, по сравнению с 2021 годом выросло в 11 раз. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Американская пограничная служба сообщает, что с октября по декабрь 2021 года 415 россиян пытались нелегально пробраться в США через Мексику, в 2022-м на незаконном пересечении границы было поймано уже 4,7 тысячи.

Общее количество российских граждан, прибывших в США, резко выросло в конце прошлого года. С октября по декабрь в пунктах пропуска США на мексиканской границе насчитали около 12,5 тысячи россиян, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года (5 тысяч человек).

Отмечается, что российские мигранты въезжают в США через Мексику, чтобы попросить убежища в стране. Американское правительство прилагает большие усилия, чтобы разрешать большему количеству лиц пересекать государственную границу на законных основаниях. Например, уже несколько лет для желающих попасть в Соединенные Штаты через южную границу без визы работает сервис CBP One.

Ранее в январе сообщалось, что Мексика стала реже впускать граждан некоторых стран, в том числе России, из-за участившихся случаев нелегальной миграции оттуда в США. Путешественников предупредили, что иммиграционные офицеры в Мексике еще тщательнее, чем ранее, проверяют все необходимые для въезда документы, в том числе обратный билет.

