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18:04, 7 февраля 2023Экономика

США резко нарастили поставки товаров в Россию

Экспорт товаров из США в РФ в декабре вырос по сравнению с ноябрем в 2 раза, до $112,8 млн

Фото: Mike Segar / Reuters

США в декабре резко нарастили поставки товаров в Россию по сравнению с предыдущим месяцем. В денежном выражении экспорт вырос в два раза, достигнув 112,8 миллиона долларов против 62,6 миллиона в ноябре, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики.

Декабрьские показатели стали самыми высокими по крайней мере с сентября 2022 года, когда экспорт достигал 90,4 миллиона долларов, а в октябре снизился до 80,1 миллиона долларов. При этом импорт США российских товаров в последний месяц 2022 года также вырос до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона в ноябре. Однако он остался ниже уровня октября, когда США импортировали из России товаров на сумму 732 миллиона долларов.

Несмотря на увеличение торгового оборота между странами в декабре, его показатели существенно отстают от тех, что наблюдались в последний месяц 2021 года. Тогда американский экспорт в РФ составлял 547,3 миллиона долларов, импорт — почти 1,9 миллиарда.

В целом за 2022 год экспорт из США в Россию составил 1,7 миллиарда долларов, а импорт — 14,46 миллиарда. Годом ранее эти показатели были на уровне 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.

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Данил Дмитриев
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