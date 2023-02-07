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17:21, 7 февраля 2023Мир

Депутатов ЕП обвинили в утечке информации о визите Зеленского в Брюссель

Исполнители ЕС обвинили депутатов ЕП в утечке информации о визите Зеленского в Брюссель

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Исполнительные власти Евросоюза (ЕС) обвинили депутатов Европарламента (ЕП) в утечке информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Сообщается, что за 48 часов до запланированной поездки украинского лидера, его визит анонсировали итальянские СМИ со ссылкой на публикацию Европейской народной партии, представляющих правоцентристское крыло депутатов ЕП, в Twitter. Пост в спешке удалили, однако журнал Politico опубликовал его скриншот.

Отмечается, что с соответствующим обвинением в адрес депутатов, которые раскрыли детали поездки Зеленского, выступил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, разглашение подобной информации угрожает безопасности украинского лидера.

Ранее агентство Belga со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский посетит саммит лидеров Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. В ходе встречи планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США. Это будет первый визит украинского президента в Брюссель после начала российской спецоперации.

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Глеб Бажуткин
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