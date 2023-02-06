Стало известно о планах Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе

Belga: президент Зеленский посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе 9-10 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит лидеров Евросоюза (ЕС), который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. Об этом стало известно агентству Belga от источников.

Точная программа мероприятия не разглашается из соображений безопасности, говорится в сообщении. Отмечается, что это будет первый визит украинского президента в Брюссель после начала российской спецоперации.