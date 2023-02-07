Популярная телеведущая предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Телеведущая Ляйсан Утяшева предупредила о мошенничествах от ее имени

Популярная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева предупредила об орудующих от ее имени мошенниках. В своем Telegram-канале она также рассказала, что не проводит конкурсов и розыгрышей в своих соцсетях.

«В комментариях к моим постам активизировались различного рода мошенники, которые используют мои фотографии и имя, предлагая вам написать что-либо им в личные сообщения, чтобы получить подарок», — написала ведущая.

Утяшева заверила, что никогда не проводит подобные розыгрыши в своих социальных сетях. «Запомните, пожалуйста, что я не провожу никаких розыгрышей, конкурсов, гивов и тому подобного, и уж тем более не пишу об этом в комментариях», — подчеркнула она.

Телеведущая призвала поклонников не вестись на уловки мошенников и предупредила, что злоумышленники могут быть активны как в Telegram, так и в других социальных сетях. «Ни в коем случае не нажимайте на ссылки, не вводите данные своих карт и не переводите им деньги», — заключила она.

Ранее об орудующих от ее имени мошенниках рассказала телеведущая Елена Летучая. Она предупредила поклонников, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков. Ведущая также отметила, что не проводит никаких розыгрышей и не просит своих подписчиков переводить ей деньги.

