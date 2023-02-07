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21:23, 7 февраля 2023Мир

Американский ветеран высказался о судьбе Украины

Американский ветеран Дрейвен заявил, что Украина потерпит поражение от России

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ветеран ВС США писатель Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском (украинское название — Бахмут) высказался в своем Twitter-аккаунте о судьбе Украины. По его прогнозу, Киев потерпит поражение.

«Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится. Запад это просто так не оставит», — заявил американский ветеран.

Как считает Дрейвен, после победы России Запад ждет «эскалация пропаганды», цель которой — развязать войну между Москвой и Вашингтоном. Такой сценарий принесет только массовые смерти, предрек он.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что наемники из США сражаются на Украине не на той стороне. Он призвал американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны Америки».

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Марина Совина
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