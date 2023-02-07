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06:29, 7 февраля 2023Мир

Американский ветеран заявил о сражающихся не на той стороне наемниках на Украине

Американский ветеран Дрейвен: наемники из США сражаются на Украине не на той стороне

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что наемники из США сражаются на Украине не на той стороне. Свой комментарий по этому поводу он написал в Twitter.

«Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой», — написал он, призвав американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны Америки».

В январе Ноктис Дрейвен заявил, что украинским мужчинам в конфликте с Россией следует занять сторону Москвы из-за разрушительных действий властей Киева. Он отметил, что военные погибают, не желая участвовать в прокси войне, которую начали США и НАТО. Конфликт проигран, отметил ветеран, поскольку украинское правительство сажает мужчин в тюрьму или отправляет на казнь.

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Марина Совина
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