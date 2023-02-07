Американский ветеран Дрейвен: наемники из США сражаются на Украине не на той стороне

Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что наемники из США сражаются на Украине не на той стороне. Свой комментарий по этому поводу он написал в Twitter.

«Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой», — написал он, призвав американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны Америки».

В январе Ноктис Дрейвен заявил, что украинским мужчинам в конфликте с Россией следует занять сторону Москвы из-за разрушительных действий властей Киева. Он отметил, что военные погибают, не желая участвовать в прокси войне, которую начали США и НАТО. Конфликт проигран, отметил ветеран, поскольку украинское правительство сажает мужчин в тюрьму или отправляет на казнь.