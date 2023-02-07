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18:36, 7 февраля 2023Бывший СССР

На Украине главами трех областей решили назначить выходцев из полиции и СБУ

Кабмин Украины поддержал назначение главами трех областей выходцев из полиции и СБУ

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Кабмин Украины решил поддержать назначение главами трех областей выходцев из полиции и Службы безопасности страны (СБУ). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского правительства.

Так, речь идет о Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

«Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций: Днепропетровской области — Сергея Лысака, Запорожской области — Юрия Малашко, Херсонской области — Александра Прокудина», — говорится в сообщении кабмина.

Известно, что Лысак на данный момент является начальником Управления СБУ в Днепропетровской области, а ранее, до июля 2022-го, занимал аналогичный пост в Житомирской области. В свою очередь, Малашко в прошлом был главой антитеррористического центра при СБУ, а Прокудин — начальником Нацполиции Херсонской области.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников. Он отмечал, что будут уволены те, кто не соответствует требованиям государства и общества.

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Варвара Кошечкина
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