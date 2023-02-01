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10:02, 1 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников

Глава Украины Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников после «кадрового затишья»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reutres

Украинские чиновники, которые не соответствуют требованиям государства и общества, будут уволены по завершении имеющего место кадрового затишья, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — сказал Зеленский.

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Василий Мека
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