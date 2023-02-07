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09:42, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал провоцирующие воспаление продукты

Доктор Мясников предупредил, что мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспаление

Фото: unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что мясо, чипсы и сладкая газировка провоцируют воспаления в организме, что может приводить к серьезным заболеваниям, в том числе аневризме аорты. Продукты, оказывающие воспалительный и противовоспалительный эффект, доктор назвал в посте, опубликованном в Telegram.

«Процессы воспаления играют определяющую роль при многих болезнях — в частности, в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», — предупредил врач.

По словам Мясников, к числу продуктов, которые провоцируют развитие воспалений, относятся мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка. Кроме того, доктор подчеркнул, что у мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли.

«Противовоспалительными» продуктами и напитками, по данным специалиста, являются фрукты, овощи, цельные зерна, хлопья для завтрака, нежирный сыр, чай, кофе, орехи, вино и пиво.

В феврале 2022 года Мясников развеял миф о вреде молочных продуктов. Доктор сообщил, что информация о том, что они опасны для сердечно-сосудистой системы, не доказана.

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Денис Савосин
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