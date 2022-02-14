Доктор Мясников развеял миф о вреде молочных продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что жирные молочные продукты якобы вредны для сердца. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на YouTube, он объяснил, что негативное влияние молока на сердце научно не доказано.

По словам медика, жирные молочные продукты не повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «В отношении вредного действия на сердце, это, слава богу, не доказано», — опроверг специалист распространенное заблуждение.

При этом врач подчеркнул, что такие продукты, как жирное молоко или сметана, могут негативно повлиять на похудение. «Обезжиренные молочные продукты, наверное, все-таки в плане снижения веса полезнее», — пояснил доктор.

Ранее Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и этого вида онкологического заболевания. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока. Кроме того, чрезмерное употребление молочных продуктов приводит к снижению уровня витамина D, уточнил медик.