Лавров описал расистские взгляды главы дипломатии ЕС Борреля

Лавров: глава дипломатии ЕС Боррель не умеет скрывать свою расистскую сущность

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель является человеком, который не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира, где Африка занимает более низкое положение, чем Европа. Так взгляды верховного представителя ЕС по иностранным делам описал глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Мали, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Действия России в Африке критикует] человек, который не умеет скрывать расисткой сущности своего видения мира. Как вы помните, недавно он публично и не стесняясь рассказывал, что Европа — это цветущий сад, а он, стало быть, садовник. А угрожают Европе джунгли, из которых проистекает угроза, а цветущий сад должен быть аккуратнее с джунглями и оберегать свое благополучие от их негативного влияния», — напомнил Лавров о прежних высказываниях Борреля об африканских странах.

Лавров также призвал западных коллег «осознать реальность и осознать необходимость быть скромнее».

После своего высказывания Боррель отказался признавать свои слова проявлением расизма, уточнив, что его сравнение Европы с садом, а остального мира — с джунглями, имело иной смысл. Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».