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17:42, 7 февраля 2023Ценности

Сестру Майли Сайрус сравнили с червем из-за наряда

Американскую актрису Ноа Сайрус сравнили с червем из-за дутого платья Colors

Фото: @noahcyrus

Американская актриса и певица Ноа Сайрус поделилась снимками из Парижа и стала объектом насмешек в сети. Фото публикует Page Six.

23-летняя сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в дутом платье черного цвета бренда Colors со вставками для рук, а также шляпе и балаклаве в тон наряда. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала полупрозрачные перчатки, при этом на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

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Пользователей сети развеселил образ телезвезды, из-за чего они сравнили ее с червем в многочисленных постах в Twitter. «Ноа похожа то ли на шину, то ли на кутюр», «Она захотела стать гусеницей?», «Новая реклама Michelin», «Такое ощущение, что это батут», «Любил ли ты меня, если бы я была червем?» — шутили юзеры.

В январе Ноа Сайрус посетила Неделю моды в оголяющем грудь платье. Сестра Майли Сайрус надела наряд бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья.

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Майя Пономаренко
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