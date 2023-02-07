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14:19, 7 февраля 2023Из жизни

Мужчина обнаружил полутораметровое осиное гнездо в ванной комнате

В Австралии мужчина вернулся домой и обнаружил огромное осиное гнездо в ванной комнате

В Австралии житель города Мельбурн вернулся домой спустя несколько лет отсутствия и обнаружил в ванной комнате огромное осиное гнездо. Об этом сообщает News.com.au.

Мужчина не жил в своем доме с начала пандемии COVID-19. Когда австралиец вернулся и впервые за несколько лет зашел в ванную комнату, он увидел кишащее осами полутораметровое гнездо и тут же вызвал специалиста компании по борьбе с вредителями.

По словам сотрудника компании Дейла Армела, это самое большое осиное гнездо, с которым он столкнулся за всю карьеру. Специалисту потребовалось три дня на уничтожение насекомых. За это время он несколько раз подвергался нападению ос. «Это была очень опасная ситуация. Если бы взрослый человек или ребенок наткнулся на это гнездо, его могли бы атаковать и многократно ужалить», — признался он.

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Армел предполагает, что гнездо появилось в сентябре 2021 года и с тех пор только увеличивалось в размерах. Несмотря на то что осы замерзают зимой, в помещении они были защищены от холода и впадали в спячку внутри гнезда. Весной насекомые просыпались и продолжали откладывать яйца и размножаться.

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным. Многие признались, что сменили бы место жительства, обнаружив в своем доме тысячи ос. Другие отметили, что гнездо поразило их своими размерами и необычной конструкцией. «Я не любитель ос, но восхищаюсь конструкцией их гнезда. Это произведение искусства», — высказался комментатор.

Ранее сообщалось, что в США пчелы насмерть искусали мужчину, который случайно потревожил их гнездо. Нападение длилось около десяти минут.

Алиса Удовик
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