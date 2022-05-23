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Пчелы убили случайно потревожившего их гнездо мужчину

Daily Mail: пчелы насмерть искусали случайно потревожившего их американца

Фото: Damien TUPINIER / Unsplash

Пчелы насмерть искусали жителя американского штата Техас, который случайно потревожил их гнездо. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний Франко Гэльвен Мартинез работал в компании, которая занимается установкой ландшафтного освещения. В один день он, выполняя заказ на заднем дворе дома в городе Остин, по лестнице залез на дерево. Неожиданно из оказавшегося там гнезда стали вылетать пчелы и кусать его. Мужчина запаниковал, случайно отбросил лестницу и повис на страховочном ремне.

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Нападение длилось около десяти минут. Друг Мартинеза, пастор Джо Мальдонадо, рассказал, что пчелы полностью покрыли его тело. По словам очевидца, двое коллег Мартинеза пытались спасти его, но пчелы стали нападать и на них. Прибывшие на место пожарные начали поливать облепленного пчелами мужчину из шланга. Спасти американца не удалось, насекомые убили его.

Сосед рассказал, что местные жители знали об улье, но никаких действий для его устранения не предпринимали. Кроме того, руководство города не занимается удалением ульев с частных территорий.

У Мартинеза осталась жена, двое детей и внуки. «Я уже очень скучаю по тебе, мой любимый муж Франко Гальван Мартинез. Ты всегда будешь в моем сердце. Я знаю, что теперь ты в лучшем мире, в раю», — написала его жена в соцсети.

Большинство диких пчел в Техасе являются гибридами европейской медоносной пчелы и более агрессивной африканизированной медоносной пчелы.

Ранее сообщалось, что житель американского города Марана, штат Аризона, погиб, и еще пять человек пострадали в результате нападения роя пчел. Агрессивные пчелы вылетели из крупного улья, который висел на дереве поблизости.

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Алиса Дмитриева
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