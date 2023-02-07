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05:37, 7 февраля 2023Мир

В США оценили интерес России в Западной Украине

Американский политик Янг: Россия хочет, чтобы Западная Украина была демилитаризована

Фото: Roman Baluk / Reuters

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг оценил интерес России в Западной Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Я думаю, что Россия хочет, чтобы Западная Украина была демилитаризована, денацифицирована, нейтральна и навсегда освободилась от всех войск НАТО», — заявил Янг. По его мнению, Москва вряд ли «согласится с тем, что западная Украина, включающая Львов — это вообще Россия».

Ранее Джеффри Янг заявил, что российские вооруженные силы уверенно побеждают украинскую армию и силы НАТО в ходе конфликта на Украине. По мнению политика, «Украина и силы НАТО не смогут победить, а Россия не сможет проиграть в этом конфликте».

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Марина Совина
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