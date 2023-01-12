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18:29, 12 января 2023Мир

В США высказались о российских успехах над НАТО на Украине

Республиканец Янг заявил, что Россия уверенно побеждает Киев и силы НАТО на Украине

Фото: Libkos / ФЗ

Российские вооруженные силы уверенно побеждают украинскую армию и силы НАТО в ходе конфликта на Украине. Об успехах России и неудачах Киева высказался американский политик-республиканец и кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в Twitter

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», — заявил политик из США.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

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Виктория Кондратьева
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