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17:09, 12 января 2023Россия

Полковник в отставке предрек «неистовые атаки» Украины на Соледар

Полковник в отставке Матвийчук предупредил о возможных «неистовых атаках» ВСУ на Соледар

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Соледар отправят «президентский резерв» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое развитие событий предрек в разговоре с MK.RU военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт считает, что в город приедет элита ВСУ — военнослужащие, которые проходили обучение во Франции, Германии и Британии. По оценке Матвийчука, всего в качестве подкрепления могут отправить пять тысяч военных, когда как элитный отряд насчитывает около 15 тысяч солдат. «Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших "музыкантов" и десантников, чтобы сбить их», — предположил полковник в отставке.

С похожим мнением выступил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он предположил, что Киев будет предпринимать попытки отбить Соледар, занятый частями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Для этого, по мнению Гурулева, Украина может направить туда бойцов территориальной обороны и задействовать стратегический президентский резерв.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

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Варвара Кошечкина
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