Французский политик Филиппо: Запад фактически покупает нефть у России, закупая ее у Индии

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бессмысленности приобретения Западом нефти у Индии, поскольку та, в свою очередь, покупает топливо у России. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«ЕС [Евросоюз] и Франция массово скупают нефть в Индии, которая импортируется из России! То же и с США: мы покупаем у Америки, которая покупает у Индии, которая покупает у России! И намного дороже, чем раньше», — возмутился Филиппо. Он призвал отменить антироссийские санкции, поскольку от них, прежде всего, страдают западные страны.

В феврале сообщалось об увеличении поставок бензина и дизельного топлива из Индии в США за счет российской нефти. Так, в январе поставки составили 40 процентов от общего импорта, что в среднем равно 89 тысячам баррелей в сутки.