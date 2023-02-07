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08:51, 7 февраля 2023Мир

Во Франции заявили о бессмысленности покупки Западом нефти у Индии

Французский политик Филиппо: Запад фактически покупает нефть у России, закупая ее у Индии

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бессмысленности приобретения Западом нефти у Индии, поскольку та, в свою очередь, покупает топливо у России. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«ЕС [Евросоюз] и Франция массово скупают нефть в Индии, которая импортируется из России! То же и с США: мы покупаем у Америки, которая покупает у Индии, которая покупает у России! И намного дороже, чем раньше», — возмутился Филиппо. Он призвал отменить антироссийские санкции, поскольку от них, прежде всего, страдают западные страны.

В феврале сообщалось об увеличении поставок бензина и дизельного топлива из Индии в США за счет российской нефти. Так, в январе поставки составили 40 процентов от общего импорта, что в среднем равно 89 тысячам баррелей в сутки.

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Варвара Кузьмина
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