Индия нашла способ заработать на российской нефти в США

Bloomberg: Индия увеличила поставки бензина и дизельного топлива в США за счет нефти из РФ

В последнее время Нью-Йорк начал закупать необычно большое количество бензина и дизельного топлива из Индии. Например, в январе поставки составили уже 40 процентов от общего импорта — это в среднем 89 тысяч баррелей в сутки, что стало максимальным значением за четыре года, подсчитал Bloomberg.

При этом, отмечает издание, зарабатывать на экспорте нефтепродуктов индийским компаниям позволяет российская нефть, которая в результате санкций западных стран торгуется с существенным дисконтом. По данным Kpler, в январе в Индию уходило в среднем 1,39 миллиона баррелей. В целом с июня Россия стала для этой страны главным поставщиком сырья.

Поставки из Индии позволяют восточному побережью США компенсировать дефицит европейского импорта. Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, а также ожидаемый на этой неделе аналогичный запрет на поставки нефтепродуктов скажется на объемах топлива, которые может предложить Европа.

Восточные штаты США сталкиваются с минимальными запасами бензина и дизельного топлива за последние годы, что приводит к повышению цен. В конце января средняя цена бензина в США составляла 3,51 доллара за галлон (66 рублей за литр), что выше значений прошлых лет, хотя и существенно ниже, чем летом 2022 года, когда топливо дорожало до 5 долларов за галлон.

Ранее Минфин сообщил, что средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем год назад. При этом в период с 15 декабря по 14 января стоимость была несколько ниже — 46,82 доллара за баррель, однако и сорт Brent, по отношению к которому предоставляется скидка, торговался дешевле.

Потолок цен установлен на уровне 60 долларов за баррель, российский бюджет принят исходя из цены 70 долларов. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил изменить методику вычисления цен на нефть, чтобы собирать с нефтяных компаний больше налогов.