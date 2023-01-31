США предсказали дефицит бензина из-за эмбарго ЕС на российское топливо

Bloomberg: США столкнется с риском нехватки бензина летом из-за санкций ЕС

Ближайшим летом восточному побережью США грозит нехватка бензина, пишет Bloomberg. Причиной для этого станет возможное сокращение резервных поставок из Европы после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России, принятого в рамках шестого пакета санкций.

Запасы бензина в США находятся на самом низком уровне за последние 10 лет, и есть риск, что они продолжат сокращаться из-за интенсивного зимнего технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране. Поэтому летом 2023 года многие штаты, в том числе Нью-Йорк, будут особенно зависеть от трансатлантических поставок из ЕС.

Однако в условиях прекращения поставок топлива из России европейские НПЗ окажутся перегружены, что усложнит ситуацию с экспортом. Дефицит может спровоцировать рост цен, что приведет к повторению ситуации лета 2022 года, когда бензин продавался по 5 долларов за галлон (92 рубля за литр).

США являются крупными экспортерами нефтепродуктов, но основные хранилища находятся в Мексиканском заливе. Поставки оттуда на восточное побережье ограничены пропускной способностью трубопроводов. Как отмечает агентство, эту проблему можно решить путем поставок нефтепродуктов из хранилищ в Мексиканском заливе в страны Карибского бассейна, например, на Багамы, а затем экспортировать топливо оттуда в те штаты, где наблюдается дефицит.

Еще одним вариантом может стать рост импорта из Азии и Ближнего Востока. Однако, из-за высоких транспортных расходов этот вариант вряд ли обеспечит быстрое или значительное облегчение для американских потребителей.

По данным auto club AAA на 29 января, средняя цена бензина в США составляет 3,51 доллара за галлон (66 рублей за литр). С Рождества они выросли на 40 центов за галлон. В марте начнется переход на более дорогой летний бензин, что может вновь привести к увеличению цен.

Эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступит в силу 5 февраля. На этом фоне стоимость бензина в России упала до многолетних минимумов из-за риска снижения спроса. В свою очередь Европа уже ищет замену российским поставкам, и одной из альтернатив может стать импорт дизельного топлива из Индии.

