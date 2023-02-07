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12:45, 7 февраля 2023Бывший СССР

Киев не смог выйти на связь с 27 украинцами в зоне землетрясения в Турции

В МИД Украины заявили, что 27 украинцев в зоне землетрясения в Турции не выходят на связь
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посольство в Турции не смогло выйти на связь с 27 гражданами республики, находящимися в зоне землетрясения. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Николенко, Киев взаимодействует с турецкими спасателями для установления местонахождения граждан, с которыми не получается связаться. При этом он подчеркнул, что информация о жертвах землетрясения среди украинцев пока не поступала.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым мощным с 1939 года. Число погибших постоянно увеличивается, согласно последним данным оно насчитывает 3419 человек. Также известно о гибели одного россиянина.

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Алевтина Запольская
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