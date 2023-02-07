В Турции подтвердили гибель россиянина

Экстренные службы Турции подтвердили гибель россиянина во время землетрясения

Во время землетрясения в Турции действительно погиб гражданин России, рассказал представитель местных экстренных служб в разговоре с РИА Новости.

При этом личность мужчины не раскрывается. Где именно он погиб, также не сообщается.

Ранее об этом писала газета «Известия».

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число погибших регулярно увеличивается, точное число погибших подсчитать пока невозможно.

Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в Ливане, и в Ираке, и на Кипре. Счет погибших в Сирии также идет на тысячи, многих еще не вытащили из-под завалов.